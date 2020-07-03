D’johr ÜTE est le format de Nano-habitat parfait pour un couple qui souhaiterait y vivre toute l’année, d’ailleurs D’johr signifie l’année en Alsacien .

Avec une hauteur sous plafond généreuse de presque 6m et son pignon vitré gigantesque, D’johr ÜTE offre l’impression de vivre dehors tout en étant à l’intérieur. Connectant ainsi ses habitants à la nature environnante et aux grands espaces.

Ses dimensions sont parfaites pour en faire votre futur habitat, pour accueillir votre entreprise ou proposer une expérience touristique luxueuse.

Si vous trouvez que 40m² est trop restreint, vous pouvez lui adjoindre un D’woch, D’monet ou un second D’johr.

depuis 2024 nous proposons également des extensions OU des projets complets sur mesure, n’hésitez pas à en discuter avec nous.

À partir de 90 000€