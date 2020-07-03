D'johr ÜTE - nano habitat de 40m² avec mezzanine

D’JOHR ÜTE

La taille parfaite pour votre futur foyer.
Et si ça ne suffit pas, ajoutez lui une seconde D’johr ÜTE
Ou faites concevoir un projet sur-mesure par nos soins.

D'johr ÜTE - nano habitat de 40m² avec mezzanine

D’johr ÜTE est le format de Nano-habitat parfait pour un couple qui souhaiterait y vivre toute l’année, d’ailleurs D’johr signifie l’année en Alsacien .

Avec une hauteur sous plafond généreuse de presque 6m et son pignon vitré gigantesque, D’johr ÜTE offre l’impression de vivre dehors tout en étant à l’intérieur. Connectant ainsi ses habitants à la nature environnante et aux grands espaces.
Ses dimensions sont parfaites pour en faire votre futur habitat, pour accueillir votre entreprise ou proposer une expérience touristique luxueuse.
Si vous trouvez que 40m² est trop restreint, vous pouvez lui adjoindre un D’woch, D’monet ou un second D’johr.

depuis 2024 nous proposons également des extensions OU des projets complets sur mesure, n’hésitez pas à en discuter avec nous.

À partir de 90 000€
Responsable
Qualitatif
Évolutif
Personnalisable

En savoir plus sur D'johr ÜTE

Pour tout achat d'une d'Monet ÜTE 400€ seront reversés au parc des Vosges du nord pour contribuer au programme de financement des services écosystémiques.
DIMENSIONS

  • Longueur : 8 M
  • Largeur : 4.9 M
  • Hauteur : 6.13 M
  • Emprise au sol : 40 M²
  • Surface au sol : 41 M² ou 48 M²

AMÉNAGEMENTS

  • Cuisine : 6 M²
  • Salle de bain : 6 M²
  • Salon : 15.3 M²
  • Chambre/Mezzanine : 12.5 M²

Options

  • Extension de surface au sol de 7m² (déplacement de baie vitrée et suppression du auvent) – sans frais supplémentaire
  • option extension de surface au sol de 7m² + auvent sur demande

CONSTRUCTION

  • Ossature Epicéa (SOLLER, PEFC – Vosges du Nord)
  •  Contreventement et pare pluie :
    Panneau DHF  (Krono, Allemagne)
  • Bardage :
    Epicéa, Epicéa Bois brulé ou Châtaignier (SOLLER, PEFC – Vosges du Nord)
  • Sol et revêtement intérieur Bois massif :
    Hêtre, Epicéa (SOLLER, PEFC – Vosges du Nord)
  • Sol et revêtement intérieur Trois plis :
    Epicéa sans COV A+ (Elka, PEFC – Allemagne)

 

TOITURE

  • Zinc, acier ou aluminium (transformé en Alsace)
  • Bardage sur bac acier Epicéa, épicéa bois brulé (PEFC – Vosges du Nord)
  • Bardeaux châtaignier, Entraide emploi (PEFC – Vosges du Nord)
  • Zinguerie : aluminium ou zinc (transformé en Alsace)
Les finitions ÜTE

ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ

  • Pare vapeur : Marjex (SIGA, Suisse)
  • Laine de bois : 160 mm toiture et murs, 200mm dalle basse (Steico flex, France)
  • Respect de la norme RE 2020

 

MENUISERIES 

  • Porte : 68 mm lamellé-collé 3 plis en Pin (SOLLER, Alsace)
  • Fenêtres : 58 ou 68 mm lamellé-collé 3 plis en Pin (SOLLER, Alsace)
  • Vitrage : 4/16 feuilleté 44.2 Sécurit
éclaté de mur ÜTE

FONDATIONS POSSIBLES 

  • Pieux vissés Easy-vis (Fondapieux, Vosges du Nord)
  • Bloc de grès (Alsace)
  • Plots béton
Fondations ÜTE

Personnalisez l’intégralité de votre salle de bain auprès de notre artisant partenaire.
N’hésitez pas à le contacter directement pour tout renseignement concernant l’aménagement de votre salle de bain aux coordonnées ci-contre.

Toutes nos salles de bains peuvent bénéficier de carrelage, dans la douche, sur le sol ainsi que sur les murs.

Faites réaliser votre Cuisine par ÜTE sur mesure 

Nous réalisons sur demande des cuisines, conçues par notre architecte et produites à la pièce par nos meilleurs menuisiers.
n’hésitez pas à nous solliciter pour obtenir la votre.

cuisine D'johr ÜTE

CHAUFFAGES POSSIBLES

  • Radiateur électrique
  • Poêle à gaz
  • Poêle à pellets
  • Poêle à bois

Tubage à partir de 3500 €

Pour être conseillé sur le choix du chauffage idéal pour votre ÜTE, n’hésitez pas à contacter notre artisan chauffagiste.

modes de chauffage

ELECTRICITÉ

  • 7 prises cuisine
  • 6 prises salon
  • 2 prises mezzanine
  • 3 prises salle de bain

Personnalisation sur demande possible

ÜTE ce n’est pas que des Nano-habitats, c’est également une gamme de meubles, pensée par Atelier Lien d’Horizon pour sublimer l’espace et repousser ses limites en créant des éléments de stockage inattendus partout où cela est possible.

la réalisation de ces meubles est confiée aux artisans menuisiers de Soller ainsi qu’au compagnon du devoir Jacques Knoepfli créateur d‘ambiance création (67) pour la réalisation des garnitures.

Pour la structure de nos meubles nous avons opté pour un “trois plis” d’épicea pour sa résistance et son esthétique sobre et épurée. Nous avons sélectionné le “trois plis” de la marque Elka (Allemagne)
Nous utilisons pour tous nos matelas et coussins des mousses de haute qualité produites par l’entreprise Diroy (67)

Parmi les éléments disponibles pour D’Woch ÜTE :

ESCALIER 

  • Largeur de passage 60 cm, hauteur de marche : 27.5 cm
  • 150 (longueur mur salle de bain) x 98.5 (largeur mur extérieur) x 228.5 (hauteur sous mezzanine)
  • 1 Penderie :  36 x  60 x 132
  • 2 Penderies :  47 x  60 x 93
  • 3 tiroirs :
    • 1 tiroir : 57 x 36.5 x 23.5
    • 1 tiroir : 55 x 77 x 25
    • 1 tiroir : 55 x 58 x 25
  • 1 coffre triangulaire isocèle 60 x 60 x 84 x 25 (hauteur)
  • 1 placard : 27 x 60 x 25
  • 1 Niche 17 x 60 x 25
escalier D'johr ÜTE

CAUSEUSE CONVERTIBLE

  • Dimensions  causeuse 193 x 60 x 27.5
  • Secrétaire escamotable 52.5 x 60 x 70
  • Dimensions position lit : 193 x 118 x 27.5
  • Coffre intégré : 58 x 188 x 25
  • Matelas fourni
Causeuse D'johr

RANGEMENT MEZZANINE

Armoire coulissante coté gauche

  •  250 x 60 x 140
  • 2 penderies et  un espace comprenant 2 étagères
  • Trois portes coulissantes

Armoire coulissante coté droit

  •  306 x 60 x 140
  • 2 penderies et 2 espaces comprenant 2 étagères
  • Quatre portes coulissantes
rangement mezzanine D'johr

Tarifs

Batiment :

  • Clos couvert à partir de 80 000 € TTC
  • Finitions comprises à partir de 100 000 € TTC

un projet complet prêt à vivre, intégrant les lots réalisés par nos artisans partenaires ou par vos artisans :
coûte en moyenne 150 000€ TTC (hors terrain, VRD et terrassement si necessaire)

  • fondations (pieux acier):
  • salle de bain
  • cuisine
  • chauffage (poêle à granule,à bois ou PAC)
  • mobilier (escalier, armoire technique…)
  • frais d’étude et d’architecte

Garanties :

  • Structure : Garantie 10 ans
  • Etanchéité : Garantie 10 ans
  • Bardage et revêtement extérieur : Garantie 5 ans
  • Menuiseries et vitrages : garantie 3 ans
  • Quincaillerie menuiserie Garantie 2 ans

Livraison (Depuis Lupstein 67490) :

  • Sur devis après visite du site d’implantation

Vous avez encore des questions ?

Rencontrez-nous !

Ambiance Création

Le Tapissier

Bien que son père fût à la tête d’une entreprise de tapisserie artisanale employant une vingtaine de salariés, Jacques Knoepfli n’a pas eu l’opportunité de reprendre l’entreprise. Peu importe, il voyait son activité professionnelle à une autre échelle. Après avoir suivi une formation classique de tapissier au sein même de l’entreprise familiale, il fut séduit par la philosophie des “Compagnons du Devoir” : transmettre un savoir-faire, rester droit et fidèle dans ses engagements, avoir la liberté d’entreprendre et de penser. Il s’engage alors pour un tour de France chez les Compagnons du Devoir, qui durera cinq années. En 1986, il revient en Alsace, et s’installe à Ribeauvillé. Jacques réalise pour ÜTE les garnitures soignées qui subliment le mobilier et conçoit les ingénieuses solutions de rideaux et d’occultants qui habilleront les intérieurs de la gamme.

