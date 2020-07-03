D’JOHR ÜTE
La taille parfaite pour votre futur foyer.
Et si ça ne suffit pas, ajoutez lui une seconde D’johr ÜTE
Ou faites concevoir un projet sur-mesure par nos soins.
D’johr ÜTE est le format de Nano-habitat parfait pour un couple qui souhaiterait y vivre toute l’année, d’ailleurs D’johr signifie l’année en Alsacien .
Avec une hauteur sous plafond généreuse de presque 6m et son pignon vitré gigantesque, D’johr ÜTE offre l’impression de vivre dehors tout en étant à l’intérieur. Connectant ainsi ses habitants à la nature environnante et aux grands espaces.
Ses dimensions sont parfaites pour en faire votre futur habitat, pour accueillir votre entreprise ou proposer une expérience touristique luxueuse.
Si vous trouvez que 40m² est trop restreint, vous pouvez lui adjoindre un D’woch, D’monet ou un second D’johr.
depuis 2024 nous proposons également des extensions OU des projets complets sur mesure, n’hésitez pas à en discuter avec nous.
Personnalisez l’intégralité de votre salle de bain auprès de notre artisant partenaire.
N’hésitez pas à le contacter directement pour tout renseignement concernant l’aménagement de votre salle de bain aux coordonnées ci-contre.
Toutes nos salles de bains peuvent bénéficier de carrelage, dans la douche, sur le sol ainsi que sur les murs.
Faites réaliser votre Cuisine par ÜTE sur mesure
Nous réalisons sur demande des cuisines, conçues par notre architecte et produites à la pièce par nos meilleurs menuisiers.
n’hésitez pas à nous solliciter pour obtenir la votre.
Tubage à partir de 3500 €
Pour être conseillé sur le choix du chauffage idéal pour votre ÜTE, n’hésitez pas à contacter notre artisan chauffagiste.
Personnalisation sur demande possible
ÜTE ce n’est pas que des Nano-habitats, c’est également une gamme de meubles, pensée par Atelier Lien d’Horizon pour sublimer l’espace et repousser ses limites en créant des éléments de stockage inattendus partout où cela est possible.
la réalisation de ces meubles est confiée aux artisans menuisiers de Soller ainsi qu’au compagnon du devoir Jacques Knoepfli créateur d‘ambiance création (67) pour la réalisation des garnitures.
Pour la structure de nos meubles nous avons opté pour un “trois plis” d’épicea pour sa résistance et son esthétique sobre et épurée. Nous avons sélectionné le “trois plis” de la marque Elka (Allemagne)
Nous utilisons pour tous nos matelas et coussins des mousses de haute qualité produites par l’entreprise Diroy (67)
Parmi les éléments disponibles pour D’Woch ÜTE :
un projet complet prêt à vivre, intégrant les lots réalisés par nos artisans partenaires ou par vos artisans :
coûte en moyenne 150 000€ TTC (hors terrain, VRD et terrassement si necessaire)
Livraison (Depuis Lupstein 67490) :
Ambiance Création
Le Tapissier
Bien que son père fût à la tête d’une entreprise de tapisserie artisanale employant une vingtaine de salariés, Jacques Knoepfli n’a pas eu l’opportunité de reprendre l’entreprise. Peu importe, il voyait son activité professionnelle à une autre échelle. Après avoir suivi une formation classique de tapissier au sein même de l’entreprise familiale, il fut séduit par la philosophie des “Compagnons du Devoir” : transmettre un savoir-faire, rester droit et fidèle dans ses engagements, avoir la liberté d’entreprendre et de penser. Il s’engage alors pour un tour de France chez les Compagnons du Devoir, qui durera cinq années. En 1986, il revient en Alsace, et s’installe à Ribeauvillé. Jacques réalise pour ÜTE les garnitures soignées qui subliment le mobilier et conçoit les ingénieuses solutions de rideaux et d’occultants qui habilleront les intérieurs de la gamme.